Marokko: Nachtelijke sit-ins in Zaïo en Khenifra tegen normalisatie met Israël

Dinsdagavond werden in Khenifra en Zaïo nachtelijke sit-ins gehouden als protest tegen de recente normalisatie met Israël

Dat meldt nieuwsdienst Alyaoum24. De sit-ins werden georganiseerd door pro-Palestijnse activisten en vonden plaats nabij het winkelcentrum in Zaïo en in het centrum van Khenifra.

Het protest in Khenifra werd echter al snel door de politie beëindigd. In heel Marokko geldt sinds woensdag 16 december een avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 en 06.00 uur de deur uit te gaan.

De actievoerders hekelen het voornemen van Rabat om de betrekkingen met Israël te normaliseren. Ook wordt de recent ondertekende overeenkomst met de "zionistische entiteit" in twijfel getrokken.



In meerdere steden in Marokko wordt sinds de aankondiging van het normalisatiebesluit vrijwel dagelijks geprotesteerd. "Het is je verboden om de normalisatie met kindermoordenaars en met de usurperende entiteit aan de kaak te stellen", zegt één van de activisten tegen Alyaoum24.

De afgelopen twee weken zijn in Tanger, Tetouan, Meknes, Kursif, Taza, Awlad Taima, Casablanca, Mohammadia en Larache protesten gehouden. Een grote pro-Palestina demonstratie in Rabat kreeg geen toestemming van lokale autoriteiten.



Vaak zijn veiligheidsdiensten snel ter plaatse om actievoerders uiteen te drijven. Volgens de autoriteiten gebeurt dat om de geldende coronamaatregelen te handhaven om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt.

Actievoerders voeren echter aan dat het regime de coronamaatregelen misbruikt om de protesten de kop in te drukken. "Het zijn spontane protesten", zegt Hassan Banajeh van mensenrechtenorganisatie Groupe de Justice et de Charité tegen nieuwsdienst Akhbar Alyaoum.



"Het Marokkaanse volk is altijd begaan geweest met het lot van de Palestijnen en de liefde voor Palestina heeft in Marokko altijd gezorgd voor miljoenenmarsen", zei Banajeh.

Het omstreden normalisatiebesluit zou in 'normale omstandigheden' hebben geleid tot massale protesten in Marokko "ware het niet dat het regime de uitbraak van het coronavirus uitbuit om actievoerders te intimideren", aldus Banajeh.

