Golfcrisis: Emir van Qatar uitgenodigd voor topconferentie in Saoedi-Arabië

De Saudische koning Salman heeft dinsdag uitnodigingen verstuurd voor de topconferentie die begin januari in de Saoedische hoofdstad Riyadh plaatsvindt

Ook de kersverse sultan van Oman Haitham Al-Said heeft dinsdag een uitnodiging gekregen van de koning van buurland Saoedi-Arabië. Daarin vraagt de Saoedische koning hem om 5 januari naar Riyadh te komen voor de 41e topconferentie van de leiders van de samenwerkingsraad van de Golfstaten (GCC).

De handgeschreven uitnodiging werd overhandigd door de secretaris-generaal van de GCC, Nayef Al-Hajraf, die daarvoor speciaal naar Muscat was gereisd. De Omaanse vicepremier en de minister van Buitenlandse Zaken namen de uitnodiging in ontvangst, meldt de Oman Observer. De gelegenheid werd ook gebruikt om de agenda voor de bijeenkomst door te nemen en het belang van een betere samenwerking tussen de zes lidstaten te benadrukken.

De Gulf Cooperation Council is de afgelopen jaren tot stilstand gekomen nadat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein niets meer te maken wilden hebben met medelidstaat Qatar. Daarmee zijn sinds de zomer van 2017 alle betrekkingen verbroken in een poging Qatar te dwingen een minder eigenzinnige politieke koers te varen.



De boycot, waaraan ook Egypte deelneemt, heeft Doha tot dusver miljarden gekost, maar emir Tamim houdt voet bij stuk.

Verzoening

Oman en Koeweit hebben geprobeerd om de verbroken relaties en de daaruit voortvloeiende golfcrisis te herstellen. Ook bij waarnemers is er hoop dat in Riyadh een verzoening tot stand kan komen, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Turkije is in het conflict één van de steunpilaren van het bewind in Qatar.

De emir van Koeweit en de kroonprins van Bahrein lieten maandag al weten een uitnodiging te hebben ontvangen van de Saoedische monarch.

© MAROKKO.NL 2020