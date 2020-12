Marokko: Examens lager-, en middelbaar onderwijs geannuleerd

De examens voor het laatste jaar van de lagere-, en middelbare school zijn geannuleerd.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Onderwijs woensdag. De epidemiologische situatie in het land is de reden voor de opschorting van de gestandaardiseerde examens die in de derde week van januari plaats zouden vinden.

Volgens het onderwijsministerie kan door het coronavirus de gezondheid van leerlingen niet worden gegarandeerd.

Ook acht het ministerie het onmogelijk leerlingen te boordelen op basis van gelijke kansen en rechten als gevolg van het afstandsonderwijs.



