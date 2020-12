Coronatest en quarantaine voor Belgen na terugkeer uit buitenland

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft België maatregelen genomen tegen alle reizigers die vanuit het buitenland komen.

België had eerder bepaald dat alle buitenlandse reizigers die vanuit een 'rood gebied' België binnenkomen, een test moeten ondergaan.

Premier Alexander De Croo maakte woensdag bekend dat die regels vanaf donderdag ook voor Belgen gelden. Vanaf donderdag moet iedereen die terugkomt uit een rode zone en daar meer dan twee dagen verbleef verplicht in quarantaine.

Er wordt een test uitgevoerd op dag één en dag zeven. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, zodat inkomende reizigers zich daar meteen vrijwillig kunnen laten testen. Op de luchthaven van Charleroi en in het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.



Er zijn enkele uitzonderingen op de quarantaineregel. Wie een belangrijke functie uitoefent in een essentieel beroep, kan nog steeds gaan werken als hij een verklaring van de werkgever heeft.

Voor inwoners in België die om professionele redenen in het buitenland verbleven, is tot 4 januari een uitzondering mogelijk als ze een attest van de werkgever hebben.

