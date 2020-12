Verpleger VS loopt corona op na toediening Pfizer-vaccin

Een Amerikaanse verpleger is positief getest op het coronavirus nadat hij was ingeënt met het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech.

Een medisch deskundige en Pfizer stellen dat het lichaam na vaccinatie meer tijd nodig heeft om bescherming op te bouwen. Pfizer "zal alle beschikbare informatie over deze zaak en alle meldingen van bevestigde diagnoses na vaccinatie evalueren", meldt de farmaceut in een verklaring.

"Gebaseerd of de fase 3-studie en de effectiviteitsstudie, biedt het vaccin een mate van bescherming tegen Covid-19 binnen zo'n 10 dagen na de eerste dosis en wordt die bescherming aanzienlijk versterkt na de tweede dosis."

Volgens Pfizer kan de patiënt besmet zijn geraakt met het coronavirus vlak voor of na de vaccinatie. De 45-jarige verpleger uit Californië, die bij twee ziekenhuizen werkt, zei op 18 december in een bericht op Facebook dat hij het Pfizer-vaccin had gekregen. In de media had hij gezegd dat zijn arm een dag lang pijn deed na de inenting en dat hij verder geen bijwerkingen had ervaren.



Zes dagen later, op kerstavond, werd de verpleger ziek na een dienst op de Covid-afdeling, staat in een rapport. Hij kreeg last van rillingen en later ook van spierpijn en vermoeidheid. Daarop reed hij naar een teststraat en werd hij een dag na Kerstmis positief getest.

Infectieziektendeskundige Christian Ramers zei dat zo'n scenario niet onverwacht is. "We weten van de klinische proeven met de vaccins dat het zo'n 10 tot 14 dagen duurt voor je bescherming opbouwt door het vaccin", aldus Ramers. "Die eerste dosis geeft je ergens rond de 50 procent, denken we, en je hebt die tweede nodig om rond de 95 procent te komen."

