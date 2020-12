China keurt eerste coronavaccin goed voor gebruik bij bevolking

De Chinese medicijnwaakhond heeft het eerste Chinese coronavaccin goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking.

Dat besluit is mede bedoeld om vertrouwen te geven voor het vaccinatieprogramma dat China in eigen land en in andere landen wil uitrollen.

Het donderdag goedgekeurde vaccin is ontwikkeld door het staatsbedrijf China National Biotec Group, ofwel CNBG. Het vaccin, dat sinds medio dit jaar met andere experimentele vaccins al voor noodgebruik werd toegestaan in China, kan nu ook op de Chinese markt worden gebracht.

Het groene licht voor bredere inzet onderstreept de ambities van China om internationaal een grote speler te worden in het leveren van vaccins. Het land zal het echter niet makkelijk hebben om het vertrouwen te winnen van de miljoenen mensen die mogelijk van de vaccins afhankelijk zullen zijn.



Chinese ontwikkelaars hebben in vergelijking met hun westerse tegenhangers maar beperkt proefdata vrijgegeven, waardoor er twijfels zijn over de transparantie omtrent de effectiviteit en de veiligheid van de vaccins.

CNBG

CNBG, dat onderdeel is van de Chinese farma-gigant Sinopharm zei woensdag dat zijn vaccin bij 79,3 procent van de proefpersonen effectief was in het voorkomen van Covid-19. Naar aanleiding van proeven in de Verenigde Arabische Emiraten werd nog van 86 procent gesproken.



Het coronavirus stak eind vorig jaar voor het eerst de kop op in de miljoenenstad Wuhan, van waaruit het zich rap verder verspreidde over de hele wereld. Volgens de data van de Johns Hopkins Universiteit is het longvirus in de Volksrepubliek tot dusver bij 95.851 personen vastgesteld, van wie er 4781 zouden zijn overleden.

Ook rond die cijfers zijn internationaal veel twijfels over de transparantie, net als over de aanvankelijke aanpak en communicatie vanuit de Chinese overheid aan het begin van de epidemie.

