'Britse coronavariant' ook vastgesteld in China

Een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus is ook opgedoken in China.

De eerste patiënt is volgens de autoriteiten een 23-jarige vrouw uit Shanghai die in het Verenigd Koninkrijk is geweest. De nieuwe virusvariant, die bekendstaat als B.1.1.7, is voor het eerst vastgesteld in Groot-Brittannië en zou veel besmettelijker zijn.

De Chinese patiënte vertoonde toen ze op 14 december terugreisde naar haar thuisland milde symptomen. Daarop belandde ze in het ziekenhuis.

De autoriteiten besloten uit voorzorg om monsters van de vrouw verder te onderzoeken, onder meer omdat ze in het Verenigd Koninkrijk is geweest.

China heeft de directe vluchten van en naar dat land op 24 december laten stilleggen om verspreiding van de nieuwe virusvariant tegen te gaan. Tientallen andere landen namen vergelijkbare maatregelen.

