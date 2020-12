Oproep Amsterdamse moskee Al-Kabir: 'Blijf thuis tijdens nieuwjaarsnacht'

Moskee Al-Kabir vraagt Amsterdammers tijdens nieuwjaarsnacht niet de straat op te gaan. Het gebedshuis spreekt van een noodoproep.

"Wij willen u en uw kinderen vragen om de komende dagen en met name met oud en nieuw zeer voorzichtig te zijn en geen vuurwerk af te gaan steken", schrijft de moskee op Facebook. "Blijf thuis tijdens nieuwjaarsnacht."

De oproep is vooral gericht op jongeren. "Wij willen graag de zorg zoveel mogelijk ontlasten. Ook willen we de brandweer en politie geen extra werk bezorgen."

De moskee stuurt vrijwilligers op pad die rond de jaarwisseling "door diverse Amsterdamse buurten surveilleren om de rust te bewaren", leest het persbericht. "Samen zorgen we voor een kalme nieuwjaarsnacht", stelt de moskee.



In het hele land geldt een verkoop- en afsteekverbod voor vuurwerk. Dit moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis belanden.

FIFA toernooi

De politie heeft in samenwerking met veel Nederlandse gemeenten en esportsorganisator ESL Benelux een groot FIFA-toernooi opgezet in de laatste dagen van het jaar. Jongeren kunnen zich via hun gemeente aanmelden.



De politie hoopt de jongeren zo iets te doen te geven, waardoor ze buiten geen onrust gaan stoken. Deelnemers kunnen volgens de politie en ESL Benelux mooie prijzen winnen. Zo ligt er voor de winnaars een PlayStation 5 klaar.

De jongeren moeten zich dan echter wel goed gedragen tot na de jaarwisseling. Jongeren die met de politie in aanraking komen, krijgen geen prijs als ze winnen.



Maximaal voorbereid

De 25 veiligheidsregio's zijn maximaal voorbereid op de komende jaarwisseling. Alle verloven van politie, brandweer en andere hulpverleners zijn ingetrokken.

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen hebben begin deze week afgesproken dat handhaven van de openbare orde de eerste prioriteit is in de nacht van donderdag op vrijdag, gevolgd door het beschermen van hulpverleners die hun werk moeten doen.

Op de derde plaats staat het optreden tegen te grote groepen die op straat bijeen zouden kunnen komen.



© ANP/AT5/Marokko.nl 2020