Israël trof 300 doelen in Gaza, 50 in Syrië in 2020

Het Israëlische bezettingsleger meldde donderdag 300 doelen in de Gazastrook en 50 doelen in Syrië te hebben aangevallen in 2020.

Ook heeft het Israëlische bezettingsleger "38 pogingen om door het veiligheidshek [met Gaza] te infiltreren, gedwarsboomd", leest de verklaring. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit de Gazastrook 176 raketten en mortieren gelanceerd. Meer dan 90% daarvan landde in lege gebieden, aangezien het antiraketsysteem Iron Dome 80 granaten en raketten wist te onderscheppen die "op burgergebieden waren gericht". De verklaring voegde eraan toe dat "wat betreft de noordelijke grenzen [met Syrië en Libanon] er 10 pogingen zijn geweest om door het veiligheidshek te infiltreren en dat er 50 invallen zijn uitgevoerd tegen doelen in Syrië, naast 20 specifieke operaties." Het Israëlische leger verijdelde naar eigen zeggen twee pogingen van Hezbollah om operaties aan de Libanese grens uit te voeren, en verstoorde ook een andere operatie van een Hezbollah-cel om een ​​operatie aan de Syrische grens uit te voeren. © Anadolu 2020