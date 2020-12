Marokko start met goedkeuringsprocedure gekochte vaccins

De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) start vandaag met de goedkeuringsprocedure voor de vaccins van Oxford/AstraZeneca en Sinopharm.

Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van de twee verschillende vaccines besteld en koos ervoor te wachten met de goedkeuringsprocedure totdat de vaccins in de landen van herkomst zouden zijn goedgekeurd.

De Britse autoriteiten hebben woensdag groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca. De Chinese medicijnwaakhond heeft vandaag het eerste Chinese coronavaccin goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking.

De Marokkaanse AMM-commissie kwam vandaag bijeen en zal naar verwachting een week nodig hebben om beide vaccins goed te keuren voor gebruik tijdens de landelijke vaccinatiecampagne die binnenkort van start gaat.



Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van de vaccins besteld. Het gaat om 25 miljoen doses van Oxford/AstraZeneca en 40 miljoen doses van het Chinese Sinopharm.

Vaccinatiecampagne

Marokkaanse zorgautoriteiten hadden verwacht in de derde week van december te starten met het vaccinatieprogramma. De start hangt echter af van de daadwerkelijke levering van de vaccins. Marokko staat in nauw contact met leveranciers om een afleveringsschema voor de vaccins te verkrijgen.



De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 25.600 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het immense vaccinatieprogramma, waaronder 11.000 in stedelijke gebieden, zei regeringswoordvoerder Saaid Amzazi.

De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers. Medewerkers uit de zorg, de Rode Halve Maan, de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en hulpdiensten zullen in meer dan 2880 vaccinatielocaties door het hele land meehelpen de operatie in goede banen te leiden.



De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb liet weten dat zijn ministerie momenteel hard werkt aan het ontwikkelen van een geautomatiseerd registratiesysteem om de nationale vaccinatiecampagne tegen het virus te beheren. De inschrijving verloopt automatisch voor mensen met een identiteitskaart of verblijfsvergunning. Mensen zonder ID-kaart of verblijfsvergunning zullen zich moeten registreren bij de lokale autoriteiten om het vaccin toegediend te krijgen.

Na aanmelding ontvangen deelnemers een SMS-bericht met de datum en plaats van vaccinatie. Het systeem zal ook een elektronisch vaccinatierecord bevatten, met identificatiegegevens van de persoon, het type vaccin en de datums.



Gratis en "Vrijwillig"

Begin december gaf koning Mohammed VI de regering opdracht ervoor te zorgen dat alle Marokkanen gratis ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus. In de aanloop naar het koninklijk bevel werd de prijs van het coronavaccin veelvuldig besproken in Marokko. Nepnieuws over hoge prijzen en een vaccinatieplicht zorgden voor onrust.

Zorgministers Ait Taleb benadrukte eerder al dat er geen dwang is in deelname aan het vaccinatieprogramma. Wel herinnerde hij eraan dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is. Ook zei Ait Taleb dat in een later stadium een coronapaspoort noodzakelijk zal zijn om naar het buitenland te kunnen reizen.

Ondanks het "vrijwillige" karakter van de vaccinatiecampagne lijkt de kans groot dat de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden zal worden ingeperkt.

© MAROKKO.NL 2020