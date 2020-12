Aantal coronagevallen blijft vrijwel gelijk: 9719 meldingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal heel licht gestegen.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 9719 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen bijna 9500 de dag ervoor.

Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 390 besmettingen aan het licht. Rotterdam telde 261 positieve tests en Den Haag 184. In Almere werden 161 besmettingen vastgesteld en in Utrecht 147.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 64.500 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld ruim 9200 gevallen per dag. De week ervoor kreeg het RIVM ruim 80.000 positieve tests. Het is nog niet duidelijk of de daling op weekbasis komt doordat de lockdown van twee weken geleden begint te werken, of doordat minder mensen zich hebben laten testen vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling.



Miljoenste besmetting

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ongeveer 797.000 Nederlanders positief getest. Dit aantal komt vrijdag, op nieuwjaarsdag, boven de 800.000 uit. In de tweede helft van januari wordt mogelijk de miljoenste besmetting in Nederland vastgesteld. Het werkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk hoger.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 109, tegen 112 op woensdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in die 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Amsterdam telde afgelopen etmaal twaalf meldingen van sterfgevallen.

