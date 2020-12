Basisscholen en kinderopvang gaan niet eerder open

De basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot ten minste 18 januari, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Redenen voor de beslissing zijn "de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus". Basisscholen en kinderopvang blijven wel open voor noodopvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen.

Het kabinet besloot dat donderdag, na advies van het Outbreak Management Team (OMT). Toen twee weken geleden de lockdown werd afgekondigd, zou worden gekeken of het aantal positieve tests genoeg zou dalen om scholen eerder weer open te laten gaan, zodat kwetsbare kinderen niet een te grote onderwijsachterstand zouden oplopen. Dat gaat dus niet lukken.

Het kabinet gaat kijken of vanwege de nieuwe 'Britse variant' van het virus aanvullende maatregelen in het onderwijs nodig zijn. Het is nog onduidelijk of kinderen vatbaarder zijn voor die nieuwe variant, en wat de invloed ervan is op de verspreiding op basisscholen.



Andere manieren onderwijs

Het OMT adviseert om andere manieren van onderwijs te bedenken, waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand en bijvoorbeeld gespreid onderwijs.

"Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven", zegt onderwijsminister Arie Slob. "Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus."



Staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) laat weten het "jammer" te vinden dat de scholen niet eerder open kunnen. "In de eerste plaats voor de kinderen, maar ook voor alle thuiswerkende ouders."

Rond 12 januari worden de huidige maatregelen heroverwogen.

