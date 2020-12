Kabinet scherpt testbeleid kinderen tot en met 12 jaar aan

Het kabinet gaat het testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar aanscherpen, schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder donderdag adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet om deze maatregel te nemen. Het plan wordt "zo spoedig mogelijk" uitgewerkt.

Nu is het zo dat kinderen tot en met zes jaar niet getest hoeven te worden bij klachten. Oudere kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich alleen te laten testen bij koorts en benauwdheid.

Het OMT kwam met dat advies nadat bleek dat de zogeheten 'Britse variant' van het coronavirus, die besmettelijker is dan eerdere varianten, rondgaat onder basisschoolkinderen. Eerdere varianten van het virus leken zich minder te verspreiden op basisscholen. Het OMT onderzoekt of kinderen daadwerkelijk vatbaarder zijn voor deze virusstam. In de loop van volgende week worden daarover de eerste resultaten verwacht.



Het is zorgelijk dat het virus nu ook onder basisschoolleerlingen rondgaat, zei De Jonge woensdag. Inmiddels is bekend dat er tenminste negen besmettingen zijn gevonden op een basisschool in Bergschenhoek.

De Jonge sprak woensdag al van "een serieus aantal" daar, maar wilde er vanwege een lopend onderzoek niet meer over kwijt.

© ANP 2020