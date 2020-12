OMT: vijftien besmettingen met 'Britse variant' in Nederland

Inmiddels is bij vijftien mensen in Nederland de 'Britse variant' van het coronavirus aangetroffen, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze variant is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Maandag waren volgens het RIVM nog elf mensen met deze variant besmet.

In de regio Rotterdam zijn negen gevallen in verband gebracht met een basisschool. Vorige week overleed daar een jonge onderwijzeres. Ze was besmet met het virus, maar de doodsoorzaak is niet bekend. Ook is niet bekend of ze besmet was met de Britse variant.

In de regio Amsterdam zijn vijf gevallen van het Britse virus aangetroffen. Geen van hen heeft "een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk", schrijft De Jonge. In de regio Nijmegen is het virus aangetroffen bij een reiziger die terugkwam uit Engeland.



De verdere verspreiding van deze variant is aannemelijk, zegt De Jonge. Die inschatting maakt hij omdat uit genetische analyse blijkt dat het Verenigd Koninkrijk bij de meerderheid van de Nederlandse besmettingen niet de bron is.

Zij zijn dus vermoedelijk in Nederland besmet geraakt. Hier wordt nog meer onderzoek naar gedaan, aldus de minister.

© ANP 2020