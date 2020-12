Marokko gaat zelf antigif produceren tegen slangenbeten en schorpioenensteken

Marokko gaat in Tit Melil een productie-eenheid opzetten om serums en vaccins te ontwikkelen tegen het gif van onder meer slangen en schorpioenen.

De fabriek komt op het landgoed van het Pasteur Instituut in Tit Mellil. De komst van de fabriek is bedoeld om beter te kunnen voorzien in de nationale behoefte aan serums en antigif.

Volgens het Marokkaanse vergiftigingscentrum en geneesmiddelenbewaking (CAPM) zijn in Marokko jaarlijks gemiddeld 30.000 mensen het slachtoffer van schorpioenensteken en slangenbeten.

Volgens het CAPM sterven er elk jaar bijna 170 mensen aan verschillende intoxicaties, waaronder 50 door schorpioenen en 8 door slangen. 70% van de aanvallen gebeurt in de huizen van slachtoffers.



In 2019 startte het Ministerie van Volksgezondheid met een voorlichtingscampagne om burgers te wijzen op de gevaren van de intoxicaties. De campagne was onderdeel van de nationale strategie om het aantal slachtoffers terug te brengen.

Het zorgministerie geeft op haar website aan dat de nationale strategie de sterftecijfers van schorpioenensteken heeft weten terug te brengen van 2,37% in 1999 tot 0,18% in 2018.

Het aantal doden door slangenbeten is gedaald van van 8,9% in 2011 tot 1,7% in 2018. Een verbetering die rechtstreeks verband houdt met de inzet van het ministerie.

