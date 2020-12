Marokko: Activisten roepen ministers op zich als eerste te laten vaccineren

De regeringsleden zouden daarmee hun voorbeeldfunctie vervullen en tegelijkertijd laten zien dat de coronavaccins veilig en betrouwbaar zijn.

In de aanloop naar de nationale vaccinatiecampagne die de komende dagen van start gaat hebben critici aan regeringsleden gevraagd zich publiekelijk te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Met name regeringsleider Saad Eddine El Othmani en de Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb worden genoemd als kandidaten die als eerste het vaccin zouden moeten ontvangen. De twee ambtenaren hebben zich de afgelopen maanden meermaals uitgesproken over het belang van het vaccin.

Premier El Othmani zei eerder dat het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm "veilig en effectief" zou zijn en citeerde daarbij verklaringen van meerdere experts. El Othmani zei volledig te vertrouwen op de bevindingen van het wetenschappelijk comité en te hopen dat iedereen zal bijdragen aan het succes van de landelijke vaccinatiecampagne.



Zorgministers Ait Taleb zei op zijn beurt dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht zou zijn.

Ook in andere landen hebben prominente leiders zich publiekelijk laten vaccineren om aan te tonen dat de vaccins veilig zijn. De president van de Emiraten Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum was één van de eersten en liet zich begin november inenten.



De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) is vandaag gestart met de goedkeuringsprocedure voor de vaccins van Oxford/AstraZeneca en Sinopharm. De procedure in Marokko startte vlak nadat de vaccins in de landen van herkomst waren goedgekeurd.

De Britse autoriteiten hebben woensdag groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca. De Chinese medicijnwaakhond heeft vandaag het eerste Chinese coronavaccin goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking.



De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

