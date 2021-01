Politiebond: veel incidenten geweest, maar geen veldslag

Tijdens oud en nieuw moesten agenten ondanks een vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen nog vaak optreden.

Het ging dan veelal om vuurwerk afsteken, illegale feesten en brandstichtingen, zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. "Vooral het aantal autobranden viel echt op. "

Ook werd er nog geregeld agressie gebruikt tegen hulpverleners, al dan niet door mensen onder invloed. Volgens Struijs is de jaarwisseling "geen veldslag" geworden, zoals die in eerdere jaren door de politie werd ervaren. De incidenten waren erg verspreid, zegt de NPB-voorzitter. Grote brandhaarden waren er niet zozeer. Tegen 03.00 uur werd het volgens hem wel rustiger, mede door de mist. Maar ook in de ochtend worden nog altijd illegale feesten beëindigd, vertelt hij.

Vanwege corona mochten mensen niet in grote groepen bijeenkomen en ook het vuurwerkverbod was deels ingesteld om samenscholing te voorkomen. "Dat is niet altijd gelukt", zegt Struijs. "De hoofddoelstelling is wel geslaagd", denkt hij. "Dat was namelijk de zorg ontlasten." Het vuurwerkverbod heeft in die zin "een positief effect" gehad.

Wat hem verder opviel was dat veel mensen incidenten bij de politie meldden. Omdat er ook veel agenten in de nacht op de been waren, kon snel worden ingegrepen en erger worden voorkomen, legt Struijs uit.

