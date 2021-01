President Trump verlengt immigratiestop tot 31 maart

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de immigratiestop die hij eerder vorig jaar had afgekondigd verlengd tot 31 maart van dit jaar.

De maatregel zorgt ervoor dat veel migranten die een zogeheten green card willen aanvragen om in de VS te werken en te verblijven het land niet binnen kunnen komen.

Trump had de immigratiestop ingesteld in april van vorig jaar en die was tussentijds al enkele keren verlengd. De maatregelen zouden op 31 december aflopen, maar zijn nu opnieuw voor drie manden geldig.

Volgens de president zijn de maatregelen noodzakelijk om Amerikaanse arbeiders te beschermen in de door de coronapandemie getroffen economie van de VS. Veel bedrijven maken juist bezwaar tegen de immigratiestop van bepaalde buitenlandse arbeiders.

De toekomstige Amerikaanse president Joe Biden, die Trump op 20 januari opvolgt, heeft de restricties bekritiseerd. Hij heeft echter nog niet laten weten dat hij de maatregel zal terugdraaien zodra hij de president is.

