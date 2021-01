Onrust en vuurwerk door heel Nederland

In plaatsen door heel Nederland is voor middernacht al sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken.

Ook worden op veel plekken auto's, banden en andere dingen in de brand gestoken. In Den Haag, Rijswijk en Katwijk zijn op beelden op internet grote branden te zien en er wordt veel vuurwerk afgestoken.

Een politiewoordvoerder zegt dat er nog geen sprake is van grote incidenten in de regio rond Den Haag, waar Katwijk ook onder valt. Wel zijn overal agenten ingezet. Op videobeelden uit Rijswijk is te zien dat kleding van mensen in de brand vliegt na het afsteken van een grote vuurwerkbom. Daar is ook een grote groep jongeren bij elkaar.

De politiewoordvoerder zei dat het druk is en niet overal agenten heen kunnen. Ook andere korpsen melden via sociale media dat alleen mensen worden gestuurd naar locaties waar mensen in gevaar zijn.



Amsterdam

Ook in Amsterdam wordt op verschillende plaatsen vuurwerk afgestoken en worden brandjes gesticht. De brandweer moest op verschillende plaatsen in actie komen om containerbrandjes te blussen, zegt een woordvoerster.

Ook in verschillende plaatsen in de provincie Noord-Holland werd er her en der al flink geknald en is het onrustig. Texel lijkt wel een oorlogsgebied, zegt iemand op Twitter. Ook in andere plaatsen, zoals Beverwijk, Haarlem en Oostzaan zijn soms luide knallen te horen.



Vuurwerk

In het oosten van Nederland ging op verschillende plekken ook al vuurwerk de lucht in. Op sociale media meldden mensen in meerdere plaatsen in Gelderland en Overijssel dat er ondanks het vuurwerkverbod toch veel wordt afgestoken. Zo moest de politie in Deventer ingrijpen toen een groep jongeren vuurwerk afstak in een tunnel.

"Het is tot dusver een stuk minder dan vorig jaar", laat een woordvoerster van de politie Oost-Nederland weten. "Al is dat lastig te vergelijken vanwege het verbod. Maar het is een illusie om te denken dat er niks wordt afgestoken natuurlijk."



Handhaven

Handhaven op het vuurwerkverbod is niet makkelijk, aldus de woordvoerster. "Als je bij de plek aankomt waar het de lucht in gaat, is iedereen alweer weg." De politie geeft dan ook prioriteit aan geweldsincidenten en verstoringen van de openbare orde. "We gaan niet op elke vuurwerkknal afrijden."

In Friesland is in onder meer Joure sprake van overlast. Volgens de Leeuwarder Courant zijn bij Hotel Anne-Klare alle ramen gesprongen door carbidschieten dat vlakbij plaatsvond.

De Zeeuwse krant PZC meldt dat in Vlissingen een man met een bivakmuts drie brandbommen op straat heeft gegooid. De ramen van meerdere huizen zijn gesneuveld.



