Meer dan 20 miljoen coronagevallen in de VS

De Verenigde Staten zijn vrijdag de grens van 20 miljoen besmettingen met het coronavirus gepasseerd.

Er zijn nu 20.007.149 gevallen vastgesteld, meldt de Johns Hopkins University. Volgens de overzichten die de universiteit bijhoudt zijn er nu 346.408 mensen in de VS aan de ziekte overleden.

De VS zijn in absolute cijfers koploper met het aantal besmettingen en doden. Het land blijft India, waar 10,3 miljoen coronabesmettingen zijn vastgesteld, ver voor. Donderdag boekten de VS nog een ander record, met meer dan 3900 coronadoden in een etmaal.

De VS deden er maanden over om begin november de grens van 10 miljoen coronabesmettingen te overschrijden. Daarna ging het sneller, mede door de vakanties rond Thanksgiving en de kerst, toen veel Amerikanen toch op pad gingen, ondanks oproepen om vooral thuis te blijven.



De grens van 19 miljoen gevallen werd zondag gepasseerd.

Volgens gegevens van het Amerikaanse Covid Tracking Project liggen nu meer dan 125.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis in de VS.

© ANP 2021