Grapperhaus na jaarwisseling: men hield zich goed aan de regels

Bijna heel Nederland heeft zich deze jaarwisseling goed aan alle aangescherpte regels gehouden, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag.

Dit jaar was het verboden om vuurwerk af te steken, zodat de al hoge druk op de zorg niet verder toeneemt. Mensen mochten ook niet in groepen bij elkaar komen. De "missie" voor deze jaarwisseling is geslaagd, vindt de minister.

"Mensen bleven rustig binnen, aten een oliebol, keken tv of speelden een potje Scrabble. Volgens de politie waren er dit jaar geen excessen. En het belangrijkste: in de zorg zegt men dat de druk dit jaar minder was. Daar deden we het voor."

Toch vindt de minister het te vroeg om vuurwerk ook de komende jaren te verbieden. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls pleitte daar vrijdag voor omdat er minder slachtoffers en heftige incidenten waren dit jaar.



Maar dit jaar werd de maatregel genomen vanwege corona, zegt Grapperhaus, en vorig jaar gingen veel mensen er ook op een heel verstandige manier mee om volgens hem. Hij vindt het "niet juist om nu al conclusies te trekken".

Politie en brandweer

Grapperhaus prijst verder de politie en brandweer, die er volgens hem "goed bovenop hebben gezeten". Wel heeft "een kleine groep raddraaiers" brand gesticht en politiemensen aangevallen, maar in vergelijking met eerdere jaren gebeurde dat minder vaak. "Het is gewoon misdadig, we hebben er zwaardere straffen op en dat zullen de mensen die zijn aangehouden ongetwijfeld gaan merken."



Op meerdere plekken in het land was het deze jaarwisseling onrustig. Onder meer in Den Bosch liep het uit de hand. Daar werden agenten bekogeld met vuurwerk en de mobiele eenheid moest eraan te pas komen.

Tot en met 2 januari gelden daar speciale bevoegdheden voor de politie, waaronder het preventief fouilleren.

