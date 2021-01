Algerije kiest voor Russisch coronavaccin Sputnik-V

Buurland Algerije heeft eindelijk een keuze gemaakt voor het vaccin dat zal worden toegediend tijdens de landelijke vaccinatiecampagne die in januari van start gaat

De regering maakte haar keuze deze week bekend tijdens de wekelijkse regeringsvergadering. Het besluit komt nadat de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune premier Abdelaziz Djerad had gevraagd een keuze te maken voor een vaccin.

Volgens de Algerijnse minister van Volksgezondheid Abderrahmane Benbouzid is het Algerijnse Pasteur Instituut (IPA) een reeks gesprekken begonnen met Russische vaccinproducenten.

Minister Benbouzid sprak van een "directe overeenkomst" om het vaccin van een Russisch laboratorium te verkrijgen. Volgens de Algerijnse nieuwszender TSA is het goed mogelijk dat Algerije ook andere vaccins gaat kopen.



De keuze voor een vaccin komt relatief laat en is volgens critici een direct gevolg van het lange ziekteverzuim van president Tebboune, die de afgelopen maanden in Duitsland was om behandeld te worden tegen het coronavirus.

In de eerste weken van Tebboune's afwezigheid werd weinig gecommuniceerd door het presidentiële kantoor. Het gebrek aan informatie leidde tot speculatie over de verslechterende gezondheidstoestand van de president.



Russisch vaccin

Het Russische Sputnik V-vaccin was het eerste vaccin dat als officieel vaccin tegen COVID-19 werd aangeboden. De aankondiging door de Russische president Vladimir Poetin in augustus werd echter sceptisch ontvangen. Critici voerden aan dat het Russische vaccin op dat moment niet alle vereiste testfasen had doorstaan.

President Putin sprak echter zijn vertrouwen uit in het vaccin en meldde dat zijn eigen dochter met het vaccin was ingeënt. Rusland voerde aan dat de klinische proeven zouden worden afgerond en meldde in december dat het vaccin voor 91,4% effectief bleek te zijn.



Marokko koos voor twee vaccins

Ook Marokko start in januari met de landelijke vaccinatiecampagne. In totaal heeft het land 65 miljoen doses van twee verschillende vaccines besteld. Het gaat om 25 miljoen doses van het coronavaccin van Oxford/AstraZeneca en 40 miljoen doses van het middel van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm.

Het coronavaccin van Sinopharm is voor 79,34 procent effectief en het Oxfordvaccin is bij 95 procent effectief gebleken. De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) is donderdag gestart met de goedkeuringsprocedure voor de twee vaccins. De Marokkaanse zorgautoriteiten kozen ervoor te wachten met de goedkeuringsprocedure totdat de vaccins in de landen van herkomst zouden zijn goedgekeurd.

De Britse autoriteiten hebben woensdag groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca. De Chinese medicijnwaakhond heeft een dag later het eerste Chinese coronavaccin goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking.

© MAROKKO.NL 2021