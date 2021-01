'Israël plant aanval op Amerikaanse troepen om oorlog met Iran te ontketenen'

Nieuwe inlichtingenrapporten zouden suggereren dat Israël aanvallen beraamt op Amerikaanse troepen in Irak om een oorlog tussen Washington en Teheran uit te lokken

Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zaterdag op Twitter. De topdiplomaat dringt er bij de Amerikaanse president Donald Trump op aan "op te passen voor de val".

Volgens Zarif zouden Israëlische "agent-provocateurs" ernaar streven de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump "in de knoop te brengen". Hij waarschuwde Trump dat "elk vuurwerk slechts een averechtse werking zal hebben."

De spanningen tussen Teheran en Washington zijn de afgelopen weken enorm gestegen na raketaanvallen op de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Amerikaanse functionarissen geven Iran de schuld.



Woensdag zei president Trump dat er "gebabbel" zou zijn zijn over meer aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en waarschuwde dat Iran verantwoordelijk zou worden gehouden.

In reactie daarop zei Zarif donderdag in een tweet dat inlichtingenrapporten wijzen op een "complot om een ​​voorwendsel van oorlog te verzinnen", verwijzend naar mogelijke 'false flag' aanvallen in Irak. Zarif zei dat Iran "geen oorlog zoekt", maar bereid is om "openlijk en rechtstreeks zijn bevolking, veiligheid en vitale belangen te verdedigen".



De boodschap van Zarif zaterdag was een voortzetting van zijn eerdere verklaring van donderdag. Hij wijst nu echter met de vinger naar Israël.

Qasem Soleimani

Raketaanvallen op de Groene Zone van Bagdad, waar de Amerikaanse ambassade is gevestigd, zijn toegenomen sinds de machtige generaal Qasem Soleimani afgelopen januari werd gedood bij een Amerikaanse drone-aanval.



Dit weekend wordt in Iran de moord op Soleimani herdacht. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Iran en zijn bondgenoten mogelijk een aanval voorbereiden om de dood van Soleimani te wreken.

Zarif's waarschuwing over Israëlische 'false flag'-aanvallen in Irak komt slechts enkele dagen na berichten over Israëlische en Amerikaanse onderzeeërs die zich voortbewogen in de Perzische Golfregio.



De VS heeft onverwachts het vliegdekschip USS Nimitz teruggetrokken uit het Midden-Oosten. De manoeuvres brachten Iraanse functionarissen ertoe te waarschuwen voor een sterke reactie.

Mohsen Fakhrizadeh

Deskundigen zijn van mening dat Tel Aviv zich voorbereidt op een mogelijke vergelding van Teheran na de moord op de belangrijkste Iraanse nucleaire wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh in november.

Iran heeft Israël de schuld gegeven van de moord en er is in het land een groeiende roep om vergelding. De regering van president Hassan Rouhani heeft echter gekozen voor "strategisch geduld" en zegt dat ze op een "geschikt moment" wraak zal nemen.

