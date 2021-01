Ook NAVO gebruikt nieuwe landkaart Marokkaanse Sahara

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) heeft op haar officiële website een integrale kaart van Marokko gebruikt die de Marokkaanse Sahara omvat.

In een inleidend persbericht over haar Defence Education Enhancement Program (DEEP) markeerde NAVO het integrale Marokkaanse grondgebied op een kaart met de partnerlanden van het programma.

De NAVO publiceerde het persbericht op 14 december, één dag nadat de Amerikaanse ambassade in Marokko de nieuwe officiële kaart van Marokko onthulde. De onthulling gebeurde vier dagen nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat zijn land de territoriale integriteit van Marokko erkende.

Het is niet geheel duidelijk wanneer NAVO de landkaart precies in gebruik heeft genomen en of dit verband houdt met de recente Amerikaanse erkenning van de soevereiniteit van Marokko over de westelijke Sahara.



Het gebruik van een integrale kaart van Marokko door de NAVO in plaats van de officiële kaart van de Verenigde Naties, die de regio van de Westelijke Sahara weergeeft als 'betwist gebied", is wederom een diplomatieke winst voor Marokko.

De NAVO is de grootste militaire alliantie ter wereld en telt 30 lidstaten uit Europa en Noord-Amerika, evenals verschillende partnerstaten van over de hele wereld.



© MAROKKO.NL 2021