Vriendschappelijke wedstrijden tussen voetbalteams Marokko en Israël aanstaande

De kans is groot dat binnenkort de eerste vriendschappelijke voetbalwedstrijden tussen Marokko en Israël zullen plaatsvinden

Vrijdag had de president van de Koninklijke Marokkaanse voetbalbond (FRMF) Fouzi Lekjaa een gesprek met de president van de Israëlische voetbalbond Oren Hasson.

Tijdens de videovergadering werd gesproken over samenwerking tussen de Marokkaanse en Israëlische voetbalbond. De gesprekken zijn een direct gevolg van de recente verzoening tussen Rabat en Tel Aviv.

"Ik verwelkom dit gesprek waar we al jaren op hebben gewacht", zei Lekjaa in een verklaring op de officiële website van de Israëlische voetbalfederatie.



"Dankzij de moedige zet van koning Mohammed VI hebben we de mogelijkheid om de banden tussen onze volkeren ook via voetbal te versterken", leest de verklaring. Lakjaa heeft de Israëliërs uitgenodigd om "samen te denken, te werken en wedstrijden tussen onze teams te coördineren".

De president van de Israëlische Federatie zei "enthousiast" te zijn over de uitnodiging. "We zien natuurlijk veel belang in het versterken van de relaties en samenwerking", zei Hasson.



Volgens Hasson is de voorgenomen samenwerking tussen FRMF en haar Israëlische tegenhanger "goed nieuws" voor de honderdduizenden Israëlische burgers van Marokkaanse afkomst die in Israël woonachtig zijn. "Dit nieuws maakt hen erg blij", leest de verklaring.

Hasson heeft op zijn beurt Lekjaa bedankt voor de uitnodiging en FRMF uitgenodigd in Israël. "We hebben een zeldzame kans, dankzij de moedige acties van staatshoofden, om een ​​betere toekomst voor onze jeugd en uw jeugd te bieden.", aldus Hasson.



Israël

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen in ruil voor de komst van een Amerikaans consulaat in het zuid-Marokkaanse Dakhla. Met de consulaire vertegenwoordiging in Dakhla erkent de VS de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Koning Mohammed VI eind december een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden. Met de Verenigde Staten en de staat Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel.

