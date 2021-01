Franse militairen gedood in Mali

buitenland 3 jan 5:01

Twee Franse soldaten zijn zaterdag om het even gekomen in Mali, heeft het Élysée in Parijs bekendgemaakt.

Een derde raakte gewond toen een geïmproviseerd explosief hun pantservoertuig trof. President Emmanuel Macron heeft met grote droefheid kennisgenomen van het overlijden van Yvonne Huynh en Loic Risser, zo liet zijn bureau weten. Huynh is de eerste Franse vrouwelijke militair die is omgekomen bij de inzet van de Franse troepen in de Sahelregio. De soldaat die gewond is geraakt, verkeert niet in levensgevaar, werd gemeld. Vijftig Fransen sneuvelden al sinds Frankrijk met meer dan 5000 manschappen in 2013 actief werd in de Sahel als onderdeel van Operatie Barkhane.

Het immense gebied heeft te kampen met jihadistisch geweld en een veiligheidscrisis die de afgelopen jaren duizenden burgers en militairen het leven hebben gekost. Maandag vonden in Mali nog drie Franse militairen op identieke wijze de dood. Een aan al-Qaida gelieerde groep had daarvoor de verantwoordelijkheid opgeëist. © ANP 2021