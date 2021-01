Verenigd Koninkrijk gaat vaccinatiecampagne flink opvoeren

In het Verenigd Koninkrijk wordt het inenten van inwoners tegen het coronavirus volgende week verder opgevoerd.

Dan wordt een tweede coronavaccin in gebruik genomen. Ook openen dan honderden nieuwe locaties de deuren waar mensen terecht kunnen om ingeënt te worden, meldt gezondheidsdienst NHS zondag.

Er zijn op dit moment al zo'n zevenhonderd vaccinatieposten. Het inenten met het nieuwe coronavaccin van Oxford en AstraZeneca begint maandag relatief kleinschalig in ziekenhuizen. Later in de week wordt het vaccin dan op grote schaal verstrekt aan honderden vaccinatieposten die worden aangestuurd door huisartsen, meldt de gezondheidsdienst.

Het Verenigd Koninkrijk begon vorige maand als eerste land burgers in te enten met het Pfizer-vaccin, dat inmiddels ook is goedgekeurd in de EU. De NHS zegt met de uitrol van het middel van AstraZeneca weer een wereldprimeur te pakken te hebben. "De NHS wordt de eerste gezondheidsdienst in de wereld waar die levensreddende prik wordt verstrekt."



Grote mijlpaal

NHS-topman Simon Stevens noemde de uitrol van het tweede vaccin een "grote mijlpaal in de strijd van de mensheid tegen het coronavirus". Ook ziekenhuizen reageren positief. Een ziekenhuisbestuurder zegt tegen The Telegraph dat het nieuwe vaccin makkelijker te gebruiken is dan het middel van Pfizer, dat op extreem lage temperaturen moet worden opgeslagen.

Ondertussen heeft het Verenigd Koninkrijk het flink te stellen met de gemuteerde variant van het coronavirus die daar de afgelopen weken de kop opstak en naar verluidt stukken besmettelijker is. Zaterdag meldden de autoriteiten een recordaantal van 57.725 nieuwe besmettingen in één dag.



De Britse premier Boris Johnson zinspeelde zondag in een interview met de BBC dan ook op nog strengere lockdownmaatregelen om het tij te keren. Welke maatregelen zijn regering nog resten, wilde premier Johnson niet zeggen.

"Er is vanzelfsprekend een variëteit aan strengere maatregelen die we moeten overwegen maar ik ga nu niet speculeren over welke dat kunnen zijn", aldus Johnson.

© ANP 2021