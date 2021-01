Duitsland stevent af op verlenging lockdown

De landelijke lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot na 10 januari. Het coronavirus grijpt volgens Duitse topfunctionarissen nog steeds te snel om zich heen.

Een besluit over het verlengen van de lockdown kan dinsdag al worden genomen. Dan overlegt bondskanselier Angela Merkel met regionale bestuurders. De deelstaten zouden volgens berichten in Duitse media zaterdag al hebben ingestemd met verlenging. Er zou nog wel onenigheid zijn geweest over hoelang die precies moet duren.

De huidige, strengere lockdown is sinds medio december van kracht. De Duitse autoriteiten besloten het coronabeleid aan te scherpen in de aanloop naar de feestdagen. Veel meer bedrijven moesten daardoor de deuren sluiten en ook scholen moesten dicht.

Dodental

Ondanks die maatregelen wordt nog steeds op dagelijkse basis melding gemaakt van de dood van honderden coronapatiënten. Het dagelijkse dodental piekte op 30 december, toen 1129 sterfgevallen werden geregistreerd. Het was de eerste keer dat het dagelijkse dodental boven de 1000 uitkwam.



Minister van Volksgezondheid Jens Spahn maakte zaterdagavond duidelijk dat de huidige coronacijfers versoepeling van de maatregelen niet toestaan. "De aantallen zijn nog steeds te hoog, dus we moeten de beperkingen verlengen", zei de bewindsman bij RTL.

Te vroeg versoepelen kan volgens hem tot gevolg hebben dat maatregelen na enkele weken alweer aangescherpt moeten worden.

