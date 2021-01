Coronatest voor reizigers krijgt wettelijke plicht

Het kabinet blijft erbij dat mensen die naar Nederland reizen vanuit een gebied met een hoog risico op besmetting met het coronavirus, een negatieve PCR-testuitslag moeten kunnen tonen.

Gezien het belang voor de volksgezondheid krijgt die eis een stevigere wettelijke basis. Vervoersmaatschappijen mogen sinds vorige week alleen reizigers uit risicogebieden meenemen naar Nederland met een negatieve testuitslag.

Die bepaling doorstond een eerste toets bij de rechter evenwel niet. In een kort geding werd de overheid in het ongelijk gesteld. Het kabinet liet al weten tegen die uitspraak in beroep te gaan.

Daarnaast is besloten de testplicht op te nemen in een ministeriële regeling onder de tijdelijke coronawet. Het kabinet werkt ook nog aan een wijziging van de Wet publieke gezondheid, "om iedere discussie over de juridische grondslag voor zover nodig te beslechten".



Gemuteerde virussen

Het kabinet benadrukt dat de situatie rond het coronavirus in Nederland nog altijd zeer ernstig is. Bovendien is het zaak gemuteerde virussen, zoals de Britse coronavariant die een stuk besmettelijker lijkt te zijn, buiten de deur te houden.

Voor de hele wereld geldt onverminderd dat alle niet-noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld vakanties of familiebezoek, met klem worden ontraden. Wie toch naar een risicogebied reist, wordt dringend opgeroepen bij terugkeer tien dagen thuis in quarantaine te gaan.

