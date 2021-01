Extra toezicht na vuurwerkbom en incidenten in Rotterdamse wijk

De politie houdt de komende dagen verscherpt toezicht in de Rotterdamse wijk Lombardijen nadat daar zaterdag een vuurwerkbom in een pand van de gemeente werd gegooid en een aantal andere incidenten.

De vuurwerkbom werd vermoedelijk door een raam naar binnen gegooid bij het gemeentelijke pand aan de Dantestraat. Bij de explosie en een daaropvolgende korte brand raakte niemand gewond.

Een paar bovenliggende woningen moesten korte tijd worden ontruimd. Enkele uren na de explosie ging op de Molièreweg een busje van de gemeente in vlammen op door een vuurwerkbom.

Volgens de politie waren er de afgelopen dagen meer incidenten in de wijk Lombardijen. Op 31 december brak brand uit nadat er vuurwerk was ontploft bij twee scholen aan de Catullusweg. In de nacht van zaterdag op zondag werd op de Horatiusstraat zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht bij een woning met een ravage tot gevolg. In een woning aan de Ogiersingel werd zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid.



Mobiele camera's

"Naast het verscherpte toezicht, in uniform en in burger, worden binnenkort ook mobiele camera's in de wijk geplaatst", zegt een politiewoordvoerster. Volgens haar is nog onduidelijk of er een verband is tussen de voorvallen. "Het onderzoek is onder meer gericht op drie verdachten, mannen in donkere kleding, die enkele keren zijn gezien."

De leider van het onderzoek noemde de gebeurtenissen eerder op zondag "werkelijk bizar en onacceptabel". "Gelukkig raakten er bij al deze incidenten niemand gewond, maar je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren."

