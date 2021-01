Britse rechter blokkeert uitlevering Julian Assange

Het Verenigd Koninkrijk mag WikiLeaks-oprichter Julian Assange (49) niet uitleveren aan de Verenigde Staten.

Dat besloot de rechter in Londen, die maandag wees op het risico dat Assange zich van het leven zou kunnen beroven.

De Amerikaanse autoriteiten willen de oprichter van de klokkenluiderssite vervolgen voor de publicatie van vertrouwelijke documenten. Dat lek heeft volgens de VS levens in gevaar gebracht. Aanhangers zien Assange als een onderzoeksjournalist die misstanden aan het licht brengt.

De WikiLeaks-oprichter probeert al jaren uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie. Hij zat zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Het Zuid-Amerikaanse land wees Assange in 2019 de deur, waarna de Britse politie hem oppakte. Hij wordt nu vastgehouden in de Londense Belmarsh-gevangenis.



In beroep

Rechter Vanessa Baraitser maakte duidelijk zich zorgen te maken over de geestelijke gezondheid van Assange. Ze stelde dat de VS onvoldoende hebben aangetoond dat ze kunnen voorkomen dat de WikiLeaks-oprichter "een manier zal vinden om zelfmoord te plegen".

De VS gaan in beroep tegen het besluit de uitlevering te blokkeren. Assange riskeert volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar als hij alsnog wordt uitgeleverd. Zijn aanhangers hebben hun hoop ook gevestigd op de Amerikaanse president Donald Trump. Ze hopen dat de president zal besluiten Assange gratie te verlenen.

