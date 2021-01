Marokko: Prijs sigaretten wederom gestegen

De prijzen van pakjes sigaretten zijn sinds begin dit jaar gestegen.

Dat meldt de belastingdienst in een verklaring. De prijsstijging treft ook de verkoopprijzen van e-liquids nicotine, shisha-tabak, shag en sigaren.

De prijsverhoging gebeurt in navolging van de vergadering van de commissie voor de goedkeuring van prijzen voor tabaksfabrikaten en rookwaren. De commissie staat onder direct toezicht van het Ministerie van Financiën en komt halfjaarlijks bijeen om de verkoopprijzen van tabak in Marokko vast te stellen.

Sinds dit jaar wordt ook accijnzen geheven op e-sigaretten. Eind 2019 werd een wetsvoorstel van Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun daarover goedgekeurd.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten e-sigaretten worden onderworpen aan beleids- en regelgevende maatregelen zoals bij alle andere tabaksproducten, in overeenstemming met het Kaderverdrag van de WHO inzake tabaksontmoediging (WHO FCTC).

Het nieuwe wetsvoorstel voorziet ook in strengere voorschriften voor tabaksproducten met als doel ze meer te laten voldoen aan internationale normen inzake teer, nicotine en koolmonoxide gehalten. Tabaksproducten in Marokko bevatten namelijk meer giftige stoffen en zijn gevaarlijker dan rookwaren in Europa. Dat bleek ook uit onderzoek van Zwitserse journalisten in 2017.

