Wetsvoorstel Marokko: Minder Frans, meer Arabisch en Amazigh in publieke ruimte

Marokkaanse afgevaardigden gaan aan de slag met een ​​oud wetsvoorstel van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).

Het voorstel werd enkele jaren geleden ingediend door de PJD en pleit voor meer bescherming van de Arabische taal. Een haalbaarheidsonderzoek is al gepland door de commissie onderwijs, cultuur en communicatie, meldt dagblad Al Akhbar.

Het wetsvoorstel beoogt een algemeen kader vast te stellen voor de bescherming en bevordering van de Arabische taal. Volgens de krant zou hetzelfde raamwerk kunnen worden uitgebreid naar het Tifinagh.

Volgens de PJD zou de Arabische taal de voertaal moeten zijn in het publieke domein en hoopt de taal meer terug te zien op officiële documenten en correspondentie van overheidsdiensten.



Het wetsvoorstel vereist ook dat advertenties en billboards op de openbare weg of openbaar vervoer voortaan in het Arabisch moeten zijn.

Bedrijven die toch zouden afwijken van de taalvoorschriften riskeren volgens het voorstel een geldboete van van 2.000 tot 50.000 DH per overtreding.

In 2018 oordeelde het Hof van Beroep in Rabat al dat het gebruik van de Franse taal in het openbaar bestuur "onwettig" zou zijn.

