Slim T-Shirt van Marokkaanse uitvinder moet leiden tot minder kindermisbruik (video)

Een jonge ingenieur uit Casablanca heeft een T-Shirt uitgevonden om kinderen te beschermen tegen ontvoering en seksueel misbruik

"Bij vermissing is het mogelijk om het kind gemakkelijk terug te vinden", vertelt Kirama aan Le360.

Het T-Shirt van uitvinder Anis Kirama is uitgerust met sensoren en zenders en is bedoel om ouders te attenderen op een mogelijke ontvoering of kindermisbruik.

De jonge ingenieur kwam op het idee voor het slimme T-Shirt na de ontvoering, verkrachting en moord op de 11-jarige Adnane Bouchouf in september 2020.

Het prototype van het slimme T-Shirt bevindt zich momenteel in de certificeringsfase en wordt mogelijk later op de markt gebracht.

