Voetballer Bellarabi ontbreekt voorlopig bij Leverkusen

De Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen speelt voorlopig zonder Karim Bellarabi.

De 30-jarige aanvaller uit de selectie van coach Peter Bosz blijkt het afgelopen weekeinde in het verloren duel met Eintracht Frankfurt in de Bundesliga een breuk in zijn linkerhand te hebben opgelopen.

Na onderzoek in het ziekenhuis liet Leverkusen weten dat Bellarabi dinsdag een operatie ondergaat. Het herstel gaat vermoedelijk een week of vier duren.

Leverkusen staat op de derde plaats in de Bundesliga met een achterstand van 5 punten op koploper Bayern München.

