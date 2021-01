Egypte ontkent komst ​​consulaat in Marokkaanse Sahara

Caïro is niet van plan een consulaat te openen in het Zuid-Marokkaanse Laayoune.

Dat zei Rakha Hassan van het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag tegen nieuwsdienst Al Monitor.

De diplomaat merkte op dat het standpunt van zijn land over de Sahara-kwestie "ongewijzigd" is gebleven en daarom in overeenstemming blijft met VN-resoluties waarin wordt opgeroepen tot een volksraadpleging om het lot van de regio te bepalen.

De ambtenaar reageerde daarmee op eerdere geruchten eind december van Egyptische media over de mogelijke komst van een Egyptisch consulaat in Laayoune. De media beriep zich daarbij op de eerder uitgesproken steun van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi inzake de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Ook in Marokkaanse media werd gesproken over de komst van het Egyptische consulaat in de Laayoune. Daarbij werd zelfs gesproken over een aanstaande bezoek van de Egyptische Minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry aan Rabat.

Geruchten over de toename van het aantal consulaten in de Marokkaanse Sahara namen toe nadat de Verenigde Staten begin december hadden aangekondigd een consulaat te zullen openen in Dakhla. Naast Egypte zouden ook Portugal en Italië het voortouw willen nemen om als eerste Europese landen de Sahara te erkennen als Marokkaans grondgebied. Ook Portugal heeft de geruchten inmiddels ontkracht.



Op 15 december riep Egypte de Marokkaanse regering en het Polisario-front op om "terughoudendheid" te zijn en zich te houden aan resoluties van de VN-Veiligheidsraad, waaronder de wapenstilstand van 1991, en zich te onthouden van het nemen van provocerende maatregelen die de economische en commerciële belangen van de regio kunnen schaden, in de nasleep van het geëscaleerde conflict in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek El Guerguerate.

De Sahara-kwestie is lange reden geweest van gespannen betrekkingen tussen Caïro en Rabat.

