Spaanse defensieminister: 'Enclaves Ceuta en Melilla net zo Spaans als Madrid'

Elke discussie die de Spaanse soevereiniteit over de enclaves Ceuta en Melilla, in het noorden van Marokko, in twijfel trekt zal door de Spanjaarden worden afgewezen.

Dat zei de Spaanse Minister van Defensie María Dolores de Cospedal als reactie op de recente uitspraak van de Marokkaanse regeringsleider Saad Eddine El Othmani.

Volgens Dolores de Cospedal zijn de twee enclaves namelijk net zo "Spaans" als hoofdstad Madrid. De provocerende verklaring van de Spaanse defensieminister komt nadat de Marokkaanse ambassadeur in Spanje al tekst en uitleg had gegeven over de gewraakte uitspraken van premier El Othmani.

Ook de burgermeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas, deed soortgelijke uitspraken en zei tegenover de Spaanse nieuwsdienst ABC dat de twee enclaves "tot op het bot" Spaans zijn.



De Marokkaanse premier trok de Spaanse soevereiniteit in Ceuta en Melilla in twijfel. Hij deed de uitspraken half december tijdens een interview met een Egyptische nieuwszender. "Ceuta en Melilla is een kwestie die moet worden aangeroerd", had El Othmani gezegd. "De kwestie staat al sinds vijf of zes eeuwen open, maar op een dag zal die aan bod kunnen komen."

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken ontbood daarop onmiddellijk de Marokkaanse ambassadeur in Madrid, Karima Benyaich. "Spanje verwacht van al zijn partners dat die de soevereiniteit en de territoriale integriteit van ons land respecteren en eist uitleg van de ambassadeur over de verklaringen van de Marokkaanse premier", liet het ministerie in een verklaring weten.



Benyaich verklaarde nadien dat de positie van Marokko met betrekking tot Ceuta en Melilla ongewijzigd was en dat het land de twee enclaves nog steeds als bezette gebieden beschouwt, meldde het Spaanse La Vanguardia. Ze verzekerde echter dat de verklaring van El Othmani niet betekent dat Marokko zal proberen het onderwerp centraal te stellen in de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen.

De Marokkaanse steden Ceuta en Melilla werden respectievelijk in de 16e en de 17e eeuw veroverd door Spanje. Het zijn de enige overblijfselen van de voormalige Spaanse koloniale bezittingen op het Afrikaanse continent.



De controverse rond de exclaves komt op een delicaat moment in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen nu de kwestie rond de Sahara recentelijk weer is opgelaaid. Die voormalige kolonie van Spanje wordt geclaimd door Marokko, maar ook door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario.

Economisch isolement

Spanje beschuldigt Marokko er al langer van de twee enclaves "economisch te wurgen". Volgens Madrid is Rabat al maanden bezig met een plan om de twee steden terug te winnen, zonder militair conflict of bloedvergieten.



De Marokkaanse autoriteiten hebben een reeks maatregelen genomen die er voor hebben gezorgd dat de twee enclaves geisoleerd zijn geraakt van de rest van Marokko. Eind 2019 is de Marokkaanse grenspolitie strenger gaan toezien op het goederen en personenvervoer aan de Spaans-Marokkaanse grensovergang.

Tijdens de eerste coronagolf werd de grensovergang door Marokko gesloten. Volgens Rabat gebeurde dat om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. De Spanjaarden dachten daar anders over en spraken toen al van een opzettelijke economische "verdrinking" van de enclaves.



In de loop van 2020 werd de "informele handel" tussen de twee landen verder aan banden gelegd. Rabat wil volledig inzetten op de komst van een nieuwe handelszone in Fnideq om te concurreren met Ceuta.

De economische activiteit in de enclaves is in 2020 met circa 50% afgenomen. Een aantal Spaanse bedrijven hebben de enclaves moeten verlaten en gaven er de voorkeur aan terug te keren naar het Spaanse vasteland.

De Spaanse centrale overheid zal de steeds hoger wordende economische kosten van de bezetting van de twee steden moeten dragen. Intussen spelen de Britten een soortgelijk spelletje met de Spanjaarden, om Gibraltar.

