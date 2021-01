Marokko: Daling coronabesmettingen komt door afname coronatests

Het aantal dagelijkse coronatests in Marokko is gedaald van 26.000 naar minder dan 10.000

Dat zegt Mustapha Ennaji, de directeur van het virologielaboratorium aan de Hassan II-universiteit in Casablanca. Ennaji waarschuwt dat de daling van het aantal coronabesmettingen niet betekent dat Marokko in rustig vaarwater verkeert.

In de afgelopen weken heeft Marokko dagelijks tussen de 1.000 en 2.000 besmettingsgevallen per dag gedetecteerd, aanzienlijk minder dan het dagelijks gemiddelde van 4.000 in de maanden daarvoor.

In een interview met de Marokkaanse televisie 2M zei Ennaji dat minder coronatest kan leiden tot een sterke daling van het aantal gedetecteerde besmettingsgevallen. Toch denkt Ennaji dat de strengere maatregelen en de herinvoering van de avondklok een positieve impact zal hebben op het aantal coronabesmettingen.



Een week voor de jaarwisseling kondigde de Marokkaanse regering een nationale lockdown aan, waaronder een avondklok. De autoriteiten vroegen ook winkels, cafés en restaurants om voorlopig om 20.00 uur de deuren te sluiten.

In besmettingshaarden Casablanca, Marrakech, Agadir en Tanger ging de horeca helemaal op slot, voor een periode van drie weken.



Virusmutatie

Ennaji sprak ook over de nieuwe variant van COVID-19 die in steeds meer landen de kop op doet, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland.

Volgens de gezondheidswerker is de Britse virusmutatie, voor zover bekend, de negende variant van COVID-19. Hij zei dat de gemuteerde variant het infectietempo van het virus met bijna 70 % verhoogt maar dat de infectiesnelheid geen invloed heeft op de virulentie van het virus, noch op het sterftecijfer.

Ennaji benadrukte ook dat de huidige vaccins nog steeds effectief zijn tegen COVID-19, inclusief de nieuwe stam.

© MAROKKO.NL 2021