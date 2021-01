Pfizer: geen bewijs dat vaccin 3 weken na eerste dosis beschermt

Er zijn geen gegevens om aan te tonen dat het vaccin van BioNTech en Pfizer drie weken na de toediening van de eerste dosis bescherming biedt tegen Covid-19.

Dat zeggen beide bedrijven nu landen besluiten of overwegen de tweede inenting uit te stellen. Het middel van BioNTech en Pfizer moet twee keer worden toegediend om maximale bescherming te bieden, in principe 21 dagen na de eerste injectie.

"De veiligheid en effectiviteit van het vaccin is niet geëvalueerd op verschillende doseringsschema’s, aangezien de meerderheid van de testdeelnemers de tweede dosis ontving zoals gespecificeerd in het ontwerp van de studie", aldus BioNTech en Pfizer in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk wil tot twaalf weken wachten met de tweede prik zodat meer mensen hun eerste inenting kunnen krijgen. Denemarken besloot maandag om dezelfde reden tot zes weken te wachten met de tweede dosis. Volgens de directeur Søren Brostrøm van de Deense Nationale Gezondheidsautoriteit levert dat geen problemen op.



Hij baseert zich op documenten van laboratoria. In het land zijn sinds 27 december bijna 47.000 mensen ingeënt met het vaccin van BioNTech en Pfizer.

Toediening tweede vaccin

Duitsland overweegt de toediening van het tweede vaccin uit te stellen. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft een onafhankelijke commissie gevraagd om advies over de kwestie.



Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stelt dat er maximaal 42 dagen mogen zitten tussen de eerste en tweede dosis. Die termijn moet worden gerespecteerd om volle bescherming te bieden, aldus het agentschap.

Dit is onderdeel van de toelating van het vaccin in de EU, en die zou moeten worden aangepast als de termijn wordt opgerekt. Daarnaast zijn er meer klinische gegevens nodig.

