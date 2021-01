Toenemende moslimhaat in Duitsland is zorgwekkend

In de eerste 11 maanden van 2020 werden maar liefst 650 misdaden tegen moslims geregistreerd door de Duitse politie

Tuske moslims maken zich in toenemende mate zorgen over de stijging van het aantal islamofobe haatmisdrijven, meldt persbureau Anadolu.

Kemal Ergun, voorzitter van de Turkse moslimvereniging IGMG, zei dat de afgelopen maanden steeds meer moskeeën het doelwit zijn geworden van bedreigingen, vandalisme of brandstichting.

"Vorig jaar waren minstens 122 moskeeën het doelwit van dergelijke aanvallen", zei hij, eraan toevoegend dat tientallen moskeeën meerdere bommeldingen ontvingen door neonazi's of andere extremistische groeperingen, wat tot ongerustheid leidde onder de leden van de gemeenschap.



"We roepen de politie op om effectievere onderzoeken uit te voeren en de daders van deze aanslagen te arresteren", zei Ergun.

Moslims ervaren in hun dagelijks leven meer vijandigheid en discriminatie als gevolg van de toename van vooroordelen tegen moslims. Volgens Ergun zijn met name gesluierde moslimvrouwen het slachtoffer van verbaal geweld op straat. Ook het aantal geweldsincidenten is het afgelopen jaar toegenomen.



Volgens officiële cijfers heeft de Duitse politie in 2020 van januari tot november 632 islamofobe misdaden geregistreerd. Deze omvatten beledigingen, dreigbrieven, verstoring van religieuze praktijken, fysiek geweld en schade aan eigendommen.

Aangenomen wordt dat de werkelijke cijfers hoger zijn aangezien veel slachtoffers geen aangifte doen bij de politie, grotendeels vanwege hun wantrouwen jegens rechtshandhaving.



Durmus Yildirim is voorzitter van ATIB, een van de grootste moslimorganisaties in Duitsland, en heeft veel kritiek op rechts-populistische politici voor het aanzetten tot haat en discriminatie van immigranten en moslims.

"We willen een einde maken aan deze racistische en populistische retoriek, er moeten inspanningen worden geleverd voor vreedzaam samenleven", zei hij tegen persbureau Anadolu. Yildirim roept op tot een sterkere houding tegen de anti-moslim- en anti-migranten haat.



Yildirim zei dat de moslimgemeenschap niet zou toegeven aan bedreigingen door extreemrechtse groepen en partijen. "We maken deel uit van Europa, we leven hier samen. Onze derde, vierde generatie is geboren en getogen in Duitsland, het is ook ons ​​vaderland geworden", zei hij.

Duitsland, een land met meer dan 80 miljoen inwoners, heeft na Frankrijk de grootste moslimbevolking van West-Europa. Van de bijna 4,7 miljoen moslims in het land zijn er 3 miljoen van Turkse afkomst. In Duitsland wonen zo'n 480.000 Marokkanen.

Het land is de afgelopen jaren getuige geweest van groeiend racisme en islamofobie, aangewakkerd door de propaganda van neonazistische groeperingen en de extreemrechtse oppositiepartij AfD.

© Anadolu/Marokko.nl 2021