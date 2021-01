Aboutaleb begint aan derde termijn als burgemeester van Rotterdam

Ahmed Aboutaleb begint dinsdag aan zijn derde ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Rotterdam.

De 59-jarige Aboutaleb is de tweede bestuurder in de historie van Rotterdam die voor een derde termijn is benoemd als burgemeester van de havenstad.

In juli 2020 stemde de Rotterdamse gemeenteraad in om Aboutaleb, lid van de PvdA, opnieuw voor te dragen als burgemeester aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Aboutalebs herbenoeming loopt nu af in 2027.

Alleen Bram Peper, van 1982 tot 1998 Rotterdams burgemeester, begon ooit zijn derde termijn. Peper maakte die periode niet af omdat hij in 1998 minister van Binnenlandse Zaken van het tweede kabinet-Kok werd.



Aboutaleb is momenteel nog herstellende van een operatie aan een aandoening aan zijn schildklier, en gaat naar verwachting half januari weer aan het werk. Locoburgemeester Bert Wijbenga is zijn tijdelijke vervanger in Rotterdam. Cor Lamers, burgemeester van Schiedam, neemt Aboutalebs functie als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waar.

In oktober moest Aboutaleb in isolatie nadat bij hem het coronavirus was vastgesteld. De burgemeester had milde klachten en kon vanuit huis zijn werk voortzetten.

