'Driekwart Nederlanders wil zich laten vaccineren'

Drie op de vier Nederlanders willen zich laten vaccineren, meldt de NOS op basis van een enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.

Ipsos ondervroeg ruim duizend Nederlanders de afgelopen week en komt tot de conclusie dat de vaccinatiebereidheid is toegenomen tot 75 procent. Medio december was de vaccinatiebereidheid volgens Ipsos 69 procent, in november 66 procent.

Van de ondervraagden zegt de helft zich "zeker" te laten inenten en een kwart geeft "waarschijnlijk wel" als antwoord. Anderen houden het op "ik weet het niet" (10 procent), "zeker niet" (8 procent) en "waarschijnlijk niet" (7 procent).

De resultaten worden dinsdagavond toegelicht in het programma De avond van de vaccinatie, een themaprogramma van de NOS ter gelegenheid van de inentingscampagne die woensdag begint (20.35 uur, NPO 1).

