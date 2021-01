Al-Qaeda eist aanslag Mali met twee Franse doden op

De radicaal-islamitische terreurgroep al-Qaeda heeft de aanslag in Mali opgeëist waarbij zaterdag twee Franse militairen om het leven kwamen.

Een derde Franse soldaat raakte bij de aanslag gewond. Het pantservoertuig waarin de slachtoffers reden werd getroffen door een geïmproviseerd explosief.

Het nieuws dat de Noord-Afrikaanse tak van al-Qaeda de aanslag heeft opgeëist, werd maandag gebracht door Site Intelligence Group, een Amerikaanse non-gouvernementele organisatie die onder meer de online activiteiten van jihadistische organisaties bijhoudt.

De bewuste terreurgroep, Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), veroordeelde bij het opeisen van de aanslag de "willekeurige" slachting van honderd burgers in het westen van Niger, afgelopen weekend, aldus Site Intelligence Group.



De aanslag op de Franse militairen vond plaats in Menaka, de oostelijke regio van Mali. Vijftig Fransen sneuvelden al sinds Frankrijk met meer dan 5000 manschappen in 2013 actief werd in de Sahel als onderdeel van Operatie Barkhane.

Het immense gebied heeft te kampen met jihadistisch geweld en een veiligheidscrisis die de afgelopen jaren duizenden burgers en militairen het leven hebben gekost.

