Frankrijk wil coronaprik op afspraak gaan invoeren

Frankrijk voert na aanzwellende kritiek over het tempo van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus wijzigingen door.

Minister Olivier Véran (Volksgezondheid) zei dat Fransen die in aanmerking komen voor een prik zich binnenkort op afspraak kunnen laten vaccineren. Frankrijk is sinds eind vorig jaar een vaccinatiecampagne begonnen met coronavaccin Pfizer en BioNtech.

Er klonk ontevredenheid over de traagheid van de inentingscampagne. Het land had aan het begin van dit jaar volgens het gezondheidsministerie 516 mensen ingeënt tegen het gevreesde virus. Volgens Véran was de teller maandag de 2000 gepasseerd en zal dat getal snel gaan stijgen.

Dit weekend is begonnen met het inenten van medisch personeel en verplegers van boven de 50 jaar. Minister Véran stelde dat ook brandweermannen gevaccineerd gaan worden en dat eind februari thuiswonende 75-plussers aan de beurt zijn.



Geen versoepelingen

"We gaan ook de bestellingen van het vaccin op Europees niveau versnellen", zei Véran. "Nu hebben we een aflevertempo van 500.000 doses per week voor het Pfizer-vaccin. Binnenkort, als het woensdag wordt goedgekeurd door de Europese medicijnwaakhond, zullen we maandelijks 500.000 doses van het Moderna-vaccin krijgen." Donderdag volgt een persconferentie met premier Jean Castex om verdere toelichting te geven, zei de minister.

In Frankrijk zijn volgens Véran ongeveer tien gevallen vastgesteld van de nieuwe meer besmettelijke variant van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië werd gemeld.



De variant is onder meer opgedoken in Parijs, zei Martin Hirsch, directeur van het ziekenhuissysteem in de Franse hoofdstad, tegen France 2.

Versoepelingen van de huidige coronamaatregelen zijn onwaarschijnlijk, stelde Véran, gezien het hoge aantal besmettingen. Frankrijk is met ongeveer 2,6 miljoen infecties en bijna 65.000 doden als gevolg van Covid-19 een van de zwaarst getroffen landen in Europa.

