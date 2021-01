DGAPR: Nasser Zefzafi 'in goede gezondheid' ondanks geruchten

Volgens de Marokkaanse gevangenisautoriteit DGAPR gaat het "goed" met de gezondheid van de Hirak-Rif voorman.

De gevangenisdirectie reageert daarmee op geruchten over de verslechterende gezondheid van Zefzafi die momenteel vastzit in de gevangenis van Tangier 2.

Eind 2020 circuleerden op sociale media meerdere beweringen dat Zefzafi zou lijden aan ademhalingsproblemen en dat zijn gezondheidstoestand aan het verslechteren zou zijn. Volgens DGAPR zijn die beweringen "ongegrond".

Volgens de gevangenisautoriteiten heeft "noch Zefzafi, noch één van zijn medegedetineerden, de dienstdoende arts meegedeeld dat hij leed aan ademhalingsproblemen". Ook zou Zefzafi nooit hebben gevraagd om allergiemedicatie, vertelde een gevangenisvertegenwoordiger aan staatspersbureau Maghreb Arab Pres (MAP).



Op 1 januari verscheen Zefzafi voor de medische raad van het detentiecentrum in Tanger. Hij vertelde over zijn verdriet waarna de dienstdoende arts hem medicijnen voorschreef en toediende, meldt MAP.

Volgens de directie van de Tanger-2 gevangenis zijn de geruchten rondom de gezondheid van Zefzafi en zijn vermeende mishandeling slechts bedoeld om het publiek te "misleiden".



Hirak du Rif

De leider van de Hirak Rif-beweging zit momenteel een gevangenisstraf van 20 jaar uit. Veel activisten, onder leiding van Zefzafi, werden gearresteerd wegens samenzwering tegen de staat nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.

In augustus 2019 trokken Zefzafi en vijf andere politieke activisten aandacht door zich te willen ontdoen van hun Marokkaanse nationaliteit. Veel analisten interpreteerden de gedurfde zet als een symbolische daad aangezien het wettelijk onmogelijk is om afstand te den van de Marokkaanse nationaliteit.



Ondanks het gevangenschap van Zefzafi blijven hij en zijn gezin strijden voor gerechtigheid. Zefzafi heeft zijn hoorzittingen in hoger beroep geboycot en talloze hongerstakingen doorstaan.

Arabische Lente

De protesten werden in 2016 aangewakkerd door de dood van visboer Mouhcine Fikri. De 31-jarige Fikri werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.

De felle protesten werden geïnspireerd door de 20 februari-beweging, die tijdens de Arabische Lente in Marokko tevergeefs heeft geprobeerd de macht van de Marokkaanse koning te breken. Betogers in de Noordelijke steden zouden de dood van de visverkoper hebben vergeleken met de tragische zelfmoord van de Tunesische straatverkoper waarmee in 2010 de Arabische Lente begon.



