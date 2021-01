Nador: Man jarenlang gedrogeerd door vreemdgaande echtgenote

De vrouw drogeerde jarenlang haar echtgenoot zodat ze haar minnaar thuis kon uitnodigen

De vrouw stopte een bedwelmend middel in het eten en drinken van haar echtgenoot zodat hij het bewustzijn zou verliezen, meldt nieuwsdienst Akhbarona maandag.

Het ontrouw van de vrouw kwam aan het licht nadat de man recentelijk wakker werd en zag dat zijn levenspartner seks had met haar minnaar in het echtelijk bed.

De vrouw en haar minnaar kozen het hazenpad nadat ze op heterdaad werden betrapt. Ze werden even later door de politie opgepakt. De echtgenoot had aangifte gedaan tegen zijn overspelige partner.



De gezondheidstoestand van de echtgenoot is sterk verslechterd door het effect van de verdovende waar hij jarenlang aan werd blootgesteld.

Gevangenisstraf

Het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht stelt overspel en buitenechtelijke relaties strafbaar. Bij overspel kan de gevangenisstraf oplopen tot twee jaar, mits de partner aangifte doet.

Als de partner de klacht intrekt wordt de overspelige wederhelft niet vervolgd. De intrekking van de klacht is echter niet vanzelfsprekend van toepassing op de persoon (personen) met wie de overtreder overspel heeft gepleegd.

