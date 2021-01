Golfstaten tekenen deal om geschil met Qatar te beëindigen

De leiders van vijf Golfstaten hebben dinsdag een akkoord gesloten dat formeel een einde maakt aan het geschil tussen Saoedi-Arabië en een aantal bondgenoten aan de ene kant en Qatar aan de andere zijde.

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte verbraken halverwege 2017 de politieke en economische banden met Qatar vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Koeweit en de Verenigde Staten namen in het conflict een bemiddelende rol op zich.

Een oplossing in het geschil leek al aanstaande. Maandag kondigde minister Ahmad Nasser al-Sabah van Buitenlandse Zaken van Koeweit aan dat de Saoedische grens met Qatar weer opengaat. En dat ook het luchtruim weer beschikbaar wordt voor het emiraat.

Een anonieme medewerker van de Amerikaanse regering meldde eerder op maandag al aan persbureau Reuters dat er een "doorbraak" te verwachten viel.



De leider van Qatar, emir Tamim bin Hamad al-Thani, arriveerde eerder op dinsdag in Saoedi-Arabië voor een jaarlijkse vergadering met de leiders uit de Golfregio, meldden Saoedische staatsmedia. Eerder werd al bekend dat de Saoedische koning Salman uitnodigingen had verstuurd naar de Emir van Qatar.

Hij werd op een vliegveld in al-Ula, in het noordoosten van het land, met een omhelzing onthaald door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De Qatarese leider had de top de afgelopen drie jaar gemeden.



Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner, die een belangrijk adviseur is van het Witte Huis, was volgens de bron ook aanwezig op de bijeenkomst.

Washington tracht verschillende partijen in het Midden-Oosten, waaronder Israël en de Golfstaten, bij elkaar te brengen om een front te vormen tegen Iran.

