België zet meer vaart achter inentingscampagne

De inenting van Belgen tegen het coronavirus moet worden versneld, erkent de Belgische regering. Het vaccinatieplan wordt aangepast.

België begint woensdag officieel met de vaccinatiecampagne, al is de eerste prik al in de kerstvakantie gezet en is Brussel dinsdag vast van start gegaan.

Er klinkt steeds meer kritiek op het trage verloop. België behoort tot de Europese achterhoede, al moet buurland Nederland zelfs nog helemaal beginnen.

De vaccins van BioNTech en Pfizer die inmiddels aan België zijn geleverd "moeten zo snel mogelijk allemaal gebruikt worden", zei zorgminister Frank Vandenbroucke dinsdag in het parlement. Hij wil voorkomen dat er vaccins "ergens in een diepvries blijven liggen".

De werkgroep die de vaccinatiecampagne aanstuurt gaat nu een nieuw plan van aanpak uitwerken. Dat moet vanaf volgende week worden uitgevoerd.

