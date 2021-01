Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16% gedaald, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet nog geen "overtuigende effecten van de lockdown".

In de afgelopen week kwamen 56. 440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67. 388 meldingen van een week eerder. Het aantal afgenomen coronatesten daalde met ruim 70.000 tot 368.126. Het percentage positieve testen steeg echter van 13 procent tot 13,7 procent.

Het RIVM houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen "minder geneigd waren om zich te laten testen". Het zou echter ook kunnen dat de lockdown wél effect heeft en simpelweg minder mensen klachten hebben.

Afgenomen

Het aantal coronabesmettingen dat aan het licht komt door testen daalde een week eerder ook al met zo'n 12 procent. Ook het aantal opnames op verpleegafdelingen van ziekenhuizen is iets afgenomen: van 1892 tot 1713 (-9,5 procent). Op de intensive cares werden juist iets meer patiënten met Covid-19 opgenomen: 336 tegen 304 een week eerder (+10,5 procent).



Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen nam ook toe: van 583 tot 621 in de afgelopen week.

Reproductiegeval

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is verder afgenomen: van 1,15 tot 0,91. Dat wil zeggen dat een groep van honderd mensen gemiddeld 91 anderen aansteekt.



Het RIVM kan het reproductiegetal voor de zeer korte termijn niet betrouwbaar berekenen. Het cijfer dat dinsdag bekend is gemaakt, is gebaseerd op de situatie van 18 december.

Twente is naar verhouding de grootste coronabrandhaard van Nederland. Per 100.000 inwoners waren daar afgelopen week 567 positieve tests. Dat is omgerekend meer dan in Amsterdam-Amstelland (228,8 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen) en Rotterdam-Rijnmond (247,3) bij elkaar. Ook Gelderland-Midden (415,2) en Noord-Holland Noord (413,4) hebben relatief veel nieuwe gevallen.



Tieners

Het aantal coronagevallen daalt vooral onder tieners, maar dat is ook de leeftijdsgroep die zich veel minder laat testen.

Het aantal besmet geraakte zorgmedewerkers is gestegen tot boven de 100.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 103.697 mensen die in de zorg werken positief getest, 7655 meer dan vorige week.



In totaal werden 748 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, negentien meer dan een week geleden. Het aantal overleden zorgmedewerkers bleef op 21 staan.

Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, zoals verpleegkundigen en artsen, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

