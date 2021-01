Rutte: niet hoopvol over wat kan na 19 januari

Premier Mark Rutte is "niet erg hoopvol over wat kan na 19 januari".

Hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of juist een verlenging van de lockdown, maar "op dit moment blijven de cijfers natuurlijk hoog", zei Rutte in debat met de Tweede Kamer.

Het deskundigenteam OMT buigt zich vrijdag over de maatregelen en zal begin volgende week een advies naar buiten brengen. In principe wordt op 12 januari besproken of de lockdown, die zeker tot 19 januari loopt, langer zal gelden.

Het gaat onder meer over de sluiting van winkels en het maximum van twee personen die je thuis mag ontvangen. "We moeten echt het OMT-advies afwachten", zegt Rutte.

